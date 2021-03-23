FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan 11 astsubay ile 3'ü emekli, 2'si ihraç astsubay, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemle