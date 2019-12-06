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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47...
6 saat önce
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: AA
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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