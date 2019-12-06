Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47... - Son Dakika

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47...

6 saat önce

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47..., System.String[]

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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