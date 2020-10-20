FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

20.10.2020 10:02

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, örgütün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı - Son Dakika

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