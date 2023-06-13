FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

13.06.2023 11:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda 13 zanlı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5'İ GÖREVDEKİ ASTSUBAY

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; (5)'i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde 13.06.2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 25 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şöyle: "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütle iltisaklı şahıslar ile irtibatlı oldukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen (14) şahsın yakalanmasına yönelik Ankara İli merkezli ( Aydın, Ağrı, Artvin ve Çanakkale olmak üzere) (5) ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen operasyonda; (2)'si Yüzbaşı (1'i İhraç, 1'i Açıkta), (9)'u Astsubay (5'i Aktif,(1)'i İhraç, 3'ü Emekli) ve (2)'si Eski Askeri Okul Öğrencisi olmak üzere toplam (13) şahıs, Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen (11) şahsın yakalanmasına yönelik Manisa ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; (1)'i Öğretmen (Aktif), (1)'i Avukat, (1)'i İşçi (Kamu-Aktif), (3)'ü Özel Sektör Çalışanı, (2)'si Emekli ve (3)'ü İşsiz olmak üzere toplam (11) şahıs, Örgüt içerisinde Mütevelli olarak faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhislerde adı geçen (1) şahsın yakalanmasına yönelik Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda (1) Emekli şahıs olmak üzere; Ülke genelinde toplam (25) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari (1) şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca yapılan aramalarda 20.000 Türk Lirası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • abcde abcdef: Bitmediniz yaa bitmediniz. Nasıl yıkanmış o beyinleriniz hala bunların içindesiniz ya. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet, Operasyon, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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