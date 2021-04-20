FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı