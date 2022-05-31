FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı kararı

31.05.2022 13:35
FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 6'sı görevde, 1'i emekli ve 5'i daha önce ayrılmış asker ile 3'ü 'mahrem sorumlu' olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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