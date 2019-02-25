Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kara Kuvvetleri Yapılanmasına Dev Operasyon

Fetö'nün Kara Kuvvetleri Yapılanmasına Dev Operasyon

1 saat önce

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 100'ünün asker, birinin de Ticaret Bakanlığında görevli memur olduğa açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığında aktif görevli 1 mahrem üye olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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