FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Son Dakika

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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay...
6 saat önce
FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:38 Kaynak: AA
FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
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