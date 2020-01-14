FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Son Dakika

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay...

6 saat önce

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay..., System.String[]

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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