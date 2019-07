FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan belgesel Kosova'da seyirci ile buluştu

Terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzünü ve yapılanmasını anlatan "The Network" isimli belgesel film, Kosova 'nın başkenti Priştine 'de gösterildi.FETÖ Terör örgütünün karanlık yüzünü konu alan "The Network" isimli belgesel, Priştine'nin "Armata" sinemasında gösterildi. TRT World tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gösterimi gerçekleştirilen "The Network" belgeseli Priştine "Gerçek" Derneği tarafından tertiplendi. Hain terör örgütü FETÖ'nün iç yüzüne tüm çıplaklığıyla ışık tutan "The Network: Gülencilerin Karanlık Yüzü" isimli belgesel filmi yoğun ilgi gördü.Gösterim programına, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik , Bölgesel Kalkinma Bakanı Rasim Demiri, Türkiye 'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, milletvekili Fikrim Damka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, TİKA, Yunus Emre, Maarif Vakfı gibi Kosova'daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer davetliler katıldı."Darbe girişimi ders çıkarılması için bir sebeptir"Kosova ve daha geniş çapta Türklüğün yaşatılmasına 70 yıldan bu yana katkı sunan Priştine Gerçek Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yıldıray Bayram, belgeselin gösterimi programında yaptığı konuşmada, yaşanan menfur darbe girişimi olayının, birçok anlamda ders çıkarılması için bir sebep olduğunun altını çizdi. "3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşananların dünyanın bir başka ülkesinde bu şebeke tarafından teşebbüs edilmeyeceğinin kim garantisini verebilir. Taktikleri insancıl ve hassas yerlerden insanların bilinçaltlarına girmek ve toplumsal kodlarımıza müdahale etmektir. Bunun en bariz örneği yaptıkları şaşalı, gösterişli okulları hastaneler ve yurtlardır" şeklinde konuşan Bayram, sağduyu sahibi olan her birey gibi hepimizin görevinin bu kişileri, kurumları, kuruluşları tespit edip onlardan uzak durmak olduğu kadar tanıdıklarımızı da bu konuda uyarmak olduğunu vurguladı."Milletimiz, o gece devletini cansiperane bir şekilde korudu"Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı konuşmada, devleti ve demokrasisini hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 251 vatandaşın şehit olmasına, 2 binden fazla insanın da ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu hatırlattı. Ancak kahraman milletimizin dirayetli duruşu ve demokrasiye bağlılığı sayesinde darbe girişiminin bertaraf edildiğini kaydeden Büyükelçi Sakar, "Aziz milletimiz, o gece devletini cansiperane bir şekilde korumuş, Türk halkının demokratik kararlılığını ortaya koymuştur. 15 Temmuz'da karanlık emellerini ortaya çıkaran FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı."DEAŞ gibi tehlikeli"FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tehlikeli faliyetler yürüttüğüne dikkat çeken Büyükelçi Çağrı Sakar, "Bugün izleyeceğiniz belgeselin Kosovalı dostlarımıza karşı karşıya bulundukları tehdit hakkında bilgi vereceğine eminim. Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi dost ve kardeş ülke Kosova'nın yetkililerine bu terör örgütünün faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları ve FETÖ ile mücadelede Türkiye ile işbirliğini artırmaları yönündeki telkinimizi yinelemenin önemli bir görev olduğunu düşünüyorum" dedi. Kosovalılara seslenen Büyükelçi Sakar, "Kosovalı dostlarım, masum bir görüntü arkasında faaliyet gösteren bu terör yapısının Türkiye'ye yaptığı kötülükleri Kosova'da tekrarlamasına ve sizlere de zarar vermesine çok geç olmadan engel olun. DEAŞ'tan daha az tehlikeli olmayan bu örgütün Kosova'nın kendi çocuklarını, Kosova'nın düşmanları haline getirmesine daha fazla izin vermeyin" diye belirtti.Bir saat kadar süren belgesel Kosova seyircisi tarafından büyük bir dikkatle izlendi. - PRİŞTİNE