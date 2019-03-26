Fetö'nün Karargahı Gençlik Merkezi Oluyor

Kültür sanat etkinlikleri adı altında FETÖ'nün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Fırat Kültür Merkezi yeniden İstanbul'a kazandırılıyor.

Kültür sanat etkinlikleri adı altında FETÖ'nün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Fırat Kültür Merkezi yeniden İstanbul'a kazandırılıyor. Çok sayıda gencin beyninin yıkandığı, FETÖ tarafından adeta bir karargah olarak kullanılan Çemberlitaş'taki binanın, bir gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, "Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak" ifadelerini kullandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sembol binalarından olan ve örgütün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi gençlik merkezi olacak. Hazırlanan projeyle, Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüşecek.



"KİŞİSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEKLER" Fatih'te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini; bu projenin de gençlere verdikleri önemin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, "Fatih'te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak" dedi.



FİLM VE TİYATRO GÖSTERİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



"Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak, her birimizin yerini alacak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan gençlerimize özel önem veriyoruz" diyen Ergün Turan, bu projeyle birlikte Fatihli gençlerin kütüphane, görsel, işitsel ve pratik alanların aynı çatı altında buluştuğu film ve tiyatro gösterilerine imkan verecek bir merkeze kavuşacağını ifade etti.



İSTANBUL'UN TAM MERKEZİNDE Projeyi tarihi dokuya uygun olarak yapacaklarını aktaran Turan, yapılacak gençlik merkezinde müzik dinletilerinin yapılabileceğini; proje içerisinde yer alan atölyelerde edebiyat ve kültür-sanat faaliyetlerinin icra edilebileceğini aktardı. Yeni yapılacak gençlik merkezinin konum itibarıyla da gençlerin buluşma noktası olacağını sözlerine ekleyen Ergün Turan, merkezin üniversite öğrencilerinin derslerini çalışabileceği, sohbet etme imkanı bulup kafeteryalarda içeceklerini içebileceği bir konumda olduğunu ifade etti.

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