adrese el zamanlı olarak yapılan operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken milyonlarca lira ve altın ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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