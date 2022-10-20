Son dakika haberleri... FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı

20.10.2022 09:50
Son dakika haberleri... FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 52

adrese el zamanlı olarak yapılan operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken milyonlarca lira ve altın ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiğini ve bu yapılanmaya finansal destek sağlayanlar olduğunun belirlenmesi üzerine polis operasyon düzenledi.Örgütün kasa evinin Başakşehir Kayaşehir'de olduğu belirlendi. Söz konusu evin de aralarında bulunduğu 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında örgütün para kuryeliğini yapanların da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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