FETÖ'nün "Kaset kumpası" davasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ'nün "Kaset kumpası" davasına devam edildi

14.01.2021 17:03
FETÖ'nün

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat daire başkan yardımcısı Gürsel Aktepe'ye söz verildi.

Uzun yıllar emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yaptığını, 17/25 Aralık kumpas soruşturmaları sürecinde Polis Akademisine öğretim görevlisi olarak atandığını, ardından 15 Eylül 2014'te meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Soruşturma aşamasında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmeyen Aktepe, mahkeme huzurundaki beyanlarının dikkate alınmasını istedi.

Yasaların öngördüğü çerçevede hazırlanan telefon dinleme talep formlarında imzası olduğu için yargılandığını ifade eden Aktepe, aynı formda imzası bulunan bazı isimlerin görevine devam ettiğini aktardı.

Deniz Baykal'ın gündeme geldiği dönemde Teknik Operasyon (TEKOP) Şube Müdürü olduğunu bildiren Aktepe, "Burada görev yapmam suçmuş gibi aktarılıyor. Burası devletin resim bir kurumu ve görev alanı yasalarca belirlenmiştir. TEKOP Şube Müdürü olarak görev yaptığım dönemde hiçbir şekilde kanunsuz bir işlem yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Dosyada müşteki olarak yer alanlara karşı illegal çalışmaları bulunan kişilerin sorumluluğundaki personel olmadığını savunan Aktepe, Deniz Baykal'ın yanı sıra MHP'li yöneticilerin özel hayatına ilişkin sızdırılan görüntülerden bilgisinin olmadığını öne sürdü.

FETÖ ile irtibatının da bulunmadığı öne süren Aktepe, tutuksuz olarak yargılandığı bu dosyadan beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Sait Yirmibeş de "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarını işlediği iddiasıyla cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Söz konusu suçları işlediğine dair dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını öne süren Yirmibeş, görev yaptığı dönemde amirleri dışında kimseden emir almadığını, FETÖ başta olmak üzere hiçbir illegal yapıyla ilişkisini bulunmadığını savundu.

Sanık Yirmibeş, "Bizzat bu örgütün mağduruyum, görev yaptığım dönemlerde kendilerinde olmadığım için beni sürekli sürdüler. Görev yaparken bunların mağduru olan ben emekli olduktan sonra da bunlardan kurtulamadım. Suç işlediğime dair bir emare yoktur. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Yasin Subaşı da savcının hakkında beraat istediğini belirterek mahkemenin de bu yönde karar vermesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

Savcı 100 sanık hakkında hapis talep etti

Cumhuriyet Savcısı Cem Solmaz, 15 Aralık 2020'de sunduğu esasa ilişkin mütalaada sanıklardan 100'ünün "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Cezalandırılması istenen sanıklar arasında eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ömer Altıparmak, Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Hami Güney ve Ali Fuat Yılmazer de bulunuyor.

Mütalaada, atılı suçları işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle 28 sanığın beraatı, haklarında yakalama emri bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Deniz Baykal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Kaset kumpası' davasına devam edildi - Son Dakika


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