FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti - Son Dakika

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada karar çıktı. 120 sanıktan 44'ü hakkında 6 yıl 3 aydan 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verildi. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 46 sanığın dosyası ayrıldı. 3 sanığın dosyası tefrik edilirken, 2 sanık hakkında da ölüm nedeniyle düşme kararı verildi.

Ankara 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların son savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek, 2,5 yıl süren davada hükmü açıkladı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe, 'siyasal hakların kullanılmasını engellemek', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 72 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarından 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı koyduğu tespit edilen sanıklar İlker Usta 81 yıl, Sedat Zavar da 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Usta ve Zavar'ın, Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri kaydeden cihazları yerleştiren teknik ekipte yer aldıkları da tespit edilmişti.

BAYKAL'IN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAYAN SANIĞA 21 YIL HAPİS

Deniz Baykal'ın görüntülerini yayınlamakla suçlanan sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl, muhasebeci Fatih Ünen ise 13 yıl hapis cezası aldı. Dönmez ve Ünen hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'e bazı suçlardan başka mahkemelerde ceza almaları nedeniyle ret kararı verdi. Bu sanıklar yönünden bazı suçlara ilişkin ise zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Akyürek ve Yılmazer, bu dava kapsamında atılı suçlardan ceza almadı.

CEZA ALAN DİĞER SANIKLAR

Bu arada sanıklar Abdülhalim Sönmez, Ali İhsan Tezcan, Arif Tuncal, Cebrail Cıcık, Davut Ersoy, Emrah Kanmaz, Erhan Sazil, Gürsel Gündüz, Hakan Kırdağ, Hayati Başdağ, İzzet Yılmaz, Mustafa Alptekin, Mustafa Süngü, Mustafa Tokmak, Nurettin Sağdaş, Ömer Demir, Sinan Altıparmak, Şaban Albayrak, Süleyman Bağlan, Tolga Güzeltaş, Yusuf Dağdelen, Şahin Çelik, Osman Oktay Ilıcan, Erol Demirhan, Ersin Erdin, Fatih Taşpınar, Mehmet Demirbilek, Fatih Ünen, Rüstem Atik, Yener Dönmez, Sinan Akkaya, Okan Aytekin, Cengiz Söğüz, Ahmet Yılmaz Ekiz, Akif Buyrukoğlu, Fatih Aydın, Murat Yöney, Latif Harun Pişkin, İlker Usta, Ertan Aslan, Sedat Zavar, Gürsel Aktepe, Hami Güney ve Yiğit Uyar'a 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

46 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır'ın da bulunduğu 46 sanığın dosyası ayrıldı. 3 sanığın dosyasını tefrik eden heyet, 2 sanık hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararı verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklardan 14'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.