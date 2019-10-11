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Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'katip yapılanması'na operasyon

FETÖ'nün "katip yapılanması"na operasyon

1 saat önce

Gaziantep merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "katip yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 zanlıdan 17'si yakalandı.

FETÖ'nün

Gaziantep merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "katip yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 zanlıdan 17'si yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün katip yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "mahrem imamları"nın da yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken, 8 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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