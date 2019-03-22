Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kaymakamlar Sorumlusu Olduğu Gerekçesiyle Yargılanan Eski Tübitak Personeli Mesut Yılmazer...

Fetö'nün Kaymakamlar Sorumlusu Olduğu Gerekçesiyle Yargılanan Eski Tübitak Personeli Mesut Yılmazer...

1 saat önce

FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fetö'nün Kaymakamlar Sorumlusu Olduğu Gerekçesiyle Yargılanan Eski Tübitak Personeli Mesut Yılmazer..., System.String[]
FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:10 Kaynak: AA

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