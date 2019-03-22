Fetö'nün Kaymakamlar Sorumlusu Olduğu Gerekçesiyle Yargılanan Eski Tübitak Personeli Mesut Yılmazer...
1 saat önce
FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:10 Kaynak: AA
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