FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 24 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 24 yıl 9 ay hapis

23.02.2022 13:04
FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 24 yıl 9 ay hapis

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu belirlenen Serdal Karakurt, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu belirlenen Serdal Karakurt, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin sözde 'Kayseri bölge imamı' olduğu belirlenen Serdal Karakurt, firari durumdayken, 10 Ekim 2020'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Karakurt hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından dava açıldı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Karakurt ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanık Karakurt'a söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakurt, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, sanık Karakurt, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 19 yıl 6 ay, 'resmi belgede sahtecilikten' suçundan ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karakurt, 'terörizmin finansmanı' suçundan ise beraat etti. Karakurt'un kararla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.


YORUMLAR
500
FETÖ'nün Kayseri finansörüne 24 yıl 9 ay hapis FETÖ'nün Kayseri finansörüne 24 yıl 9 ay hapis FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 24 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
12:52 İran'dan Avrupa'ya mesaj: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:10:18. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ'nün 'Kayseri imamı'na 24 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement