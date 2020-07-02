FETÖ'nün Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı Yalçın'ın yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ'nün Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı Yalçın'ın yeniden yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı olarak listede adı bulunan ve yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın'ın Yargıtay tarafından 'eksik soruşturma'...

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı olarak listede adı bulunan ve yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın'ın Yargıtay tarafından 'eksik soruşturma' gerekçesiyle bozulması sonrasında yeniden yargılanmasına devam edildi.

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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan İsmail Yalçın, SEGBİS aracılığı ile katıldı. FETÖ ile alakasının bulunmadığını ileri süren yalçın yaptığı savunmasında, "Aksine hedefte olan biriyim" diyerek kendini savundu.


"Kimseye emir veya talimat vermedim" diyerek savunma yapan Yalçın, tüm delilleri mahkemeye verdiğini belirterek, tahliyesini istedi.


15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ silahlı terör örgütünün Yurtta Sulh Konsey tarafından hazırlanan ve Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı olarak listede adı bulunan İsmail Yalçın, daha önceki yargılamada 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Karar İsmail Yalçın'ın avukatı tarafından Yargıtaya taşındı ve Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi 'Eksik soruşturma gerekçesiyle dosyayı yeniden yargılanması için 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.


Duruşma, İsmail Yalçın'ın tutukluluk halinin devam etmesine ve avukatların esasa ilişkin savunma yapması için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı Yalçın'ın yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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