FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı" Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı" Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası

04.03.2022 12:15
FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı" Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs İmamı" olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Fadıl Dinçer, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs İmamı" olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Fadıl Dinçer, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fadıl Dinçer, tutuklu bulunduğu Van T Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önce verilen mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, suçsuz olduğunu belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fadıl Dinçer'i, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Yargılama sürecinde dava dosyasına sunulan savcılık mütalaasında, Fadıl Dinçer'in üst düzey örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilerek, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgüt üyelerine de ByLock yüklediği belirtiliyordu. Dinçer'in örgütte Malatya il imamlığı daha sonra da Kıbrıs ülke imamlığı yaptığı, örgüt adına toplanan gelirlerin bir miktarının Malatya il imamı Dinçer'in yönetiminde örgüt üyelerine elden teslim edilerek dış ülkelere aktarıldığı, Dinçer'in örgütsel yayınların satışlarını takip edip talimatlar verdiği, kitap ve yayınların örgütün kurumlarına, yurtlarına ve evlerine dağıtılmasını sağladığı anlatılıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise sanık Fadıl Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.


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FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Kıbrıs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Kıbrıs İmamı' Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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