Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kilit Adamı KKTC'de Yakalandı

Fetö'nün Kilit Adamı KKTC'de Yakalandı

1 saat önce

FETÖ'nün kilit adamı Hüseyin Atik, KKTC'de gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Fetö'nün Kilit Adamı KKTC'de Yakalandı, System.String[]
FETÖ'nün kilit adamı Hüseyin Atik, KKTC'de gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sivil İşler Daire Başkanında görev yapan Albay Hüseyin Atik, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Atik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler tarafından sessiz sedasız teslim alınarak Türkiye'ye götürüldü.

Kıbrıs'ta kaldığı süre içinde KKTC vatandaşlığı alan Atik, hakkında soruşturma başlatılınca görevinden ayrıldı. Kıbrıs'a yerleşen Atik faaliyetlerini buradan sürdürmeye devam etti.

Albay Hüseyin Atik'in KKTC'de görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları araştırılıyor. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Kıbrıs, 3. Sayfa
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