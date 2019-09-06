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Fetö'nün 'kırıkkale ablası'na 10 yıl hapis

1 saat önce

KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, örgütün 'Kırıkkale il ablası', 'Nesibe' kod adlı Meryem Alkulak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün 'kırıkkale ablası'na 10 yıl hapis, System.String[]
KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, örgütün 'Kırıkkale il ablası', 'Nesibe' kod adlı Meryem Alkulak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kırıkkale'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Meryem Alkulak, geçtiğimiz yıl Ankara'da yakalanarak, tutuklandı. Alkulak hakkında Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın karar duruşmasına avukatı ile birlikte katılan Meryem Alkulak, savunmasında, 'Nesibe' kod adını kullanmadığını öne sürerek, örgütün sözde 'Kırıkkale il ablası' olduğu yönündeki suçlamaları kabul etöedi. Tutuklu sanık tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, Alkulak'ı, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Kırıkkale, Meryem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
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