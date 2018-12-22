Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kırıkkale İl İmamı Gaybubet Evinde Yakalandı

Fetö'nün Kırıkkale İl İmamı Gaybubet Evinde Yakalandı

11 dakika önce

FETÖ'nün Kırıkkale il imamı gaybubet evinde yakalandıKAYSERİ - Kayseri polisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kırıkkale il imamını, gaybubet evine düzenlediği operasyonla yakaladı.

FETÖ'nün Kırıkkale il imamı gaybubet evinde yakalandı

KAYSERİ - Kayseri polisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kırıkkale il imamını, gaybubet evine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaparken terör örgütü üyeliğinden ihraç olan Kırıkkale İl İmamı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İsmail A.'nın Talas ilçesinde bulunan gaybubet evinde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, İsmail A.'yı kıskıvrak gözaltına aldı.
İsmail A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

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