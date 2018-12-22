Fetö'nün "Kırıkkale İl İmamı" Kayseri'de Yakalandı
7 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Kırıkkale il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Kayseri'de hücre evinde gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Kırıkkale
il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Kayseri
'de hücre evinde gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün Talas
ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü üyeliğinden Kırıkkale Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen ve "Kırıkkale il imamı" olduğu ileri sürülen uzman doktor İsmail A. gözaltına alındı.
Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:47 Kaynak: AA
Göztepe, Deplasmanda Ankaragücü'nü 3 Golle Geçti
Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi