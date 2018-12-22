Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Kırıkkale İl İmamı" Kayseri'de Yakalandı

Fetö'nün "Kırıkkale İl İmamı" Kayseri'de Yakalandı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Kırıkkale il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Kayseri'de hücre evinde gözaltına alındı.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Kırıkkale il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Kayseri'de hücre evinde gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Talas ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü üyeliğinden Kırıkkale Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen ve "Kırıkkale il imamı" olduğu ileri sürülen uzman doktor İsmail A. gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:47 Kaynak: AA

Kırıkkale, Kayseri, Güncel
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