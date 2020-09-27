FETÖ'nün kirli oyunu harddiskten çıktı - Son Dakika

FETÖ'nün kirli oyunu harddiskten çıktı

Balıkesir Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu öğrencilerine mahrem imamlık yaptığı tespit edilen Muhammet E.'nin bilgisayarından PKK, YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait dokümanlar çıktı.

FETÖ'nün kirli oyunu harddiskten çıktı, System.String[]

Balıkesir Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu öğrencilerine mahrem imamlık yaptığı tespit edilen Muhammet E.'nin bilgisayarından PKK, YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait dokümanlar çıktı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için 11 Eylül 2020 tarihinde 10 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 13 kişiden Muhammet E.'nin bilgisayarında PKK'ya ait dokümanlar çıktı. Yapılan operasyonda 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi tutuklanmış ve mahrem imam olduğu tespit edilen Muhammet E. ise bilgisayarında çıkan PKK dokümanları nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. TEM'de sorgusu yapılan Muhammed E.'nin bilgisayarında bulunan Harddisk Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Hardisk içerisinde PKK ve Suriye uzantısı YPG ile örgütün kadın yapılanması YPJ'ye ait organizasyon ve toplantılara ait olduğu anlaşılan çok sayıda video ve örgüt üyelerinin fotoğrafları yer aldığı tespit edildi. Öte yandan Muhammed E.'nin telefonunda da roket yapımına ait gizli çekilmiş bir videoda tespit edildi.

TEM'deki sorgusunun ardından tekrar adliyeye çıkarılan şahıs "Terör örgütüne üye olma, Askeri casusluk" suçlarından halen tutuklu bulunuyor. - BALIKESİR

Fetullahçı Terör Örgütü, Kaçakçılık, Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün kirli oyunu harddiskten çıktı - Son Dakika

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