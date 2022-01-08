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FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ - Son Dakika

FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ

08.01.2022 12:22

ADANA'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Ömer Faruk S. (58) tutuklandı.

ADANA'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Ömer Faruk S. (58) tutuklandı. Ömer Faruk S.'nin, 2008 ve 2009 yıllarında örgütün KKTC askeri mahrem imamların sorumluluğunu yaptığı ve sık sık yurt dışına çıkıp astsubaylardan oluşan 4 kişilik grupla sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, sohbet toplantılarına katıldığı, Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 6 kişi için gözaltına kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta düzenlediği operasyonla, bir dönem KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yaptığı öne sürülen Ömer Faruk S.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ömer Faruk S.'nin, 1990 yılında astsubay rütbesindeyken irtica faaliyeti nedeniyle ihraç edildiği ve sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak çalıştığı belirlendi. Ardından Adana Defterdarlığı'nda memur olan Ömer Faruk S.'nin 2016'da emekli olduğu ve örgüt üyeliği tespit edilince memuriyetten ihraç edildiği belirtildi.

Ömer Faruk S.'nin 2008 ve 2009 yıllarında örgütün KKTC askeri mahrem imamlarının sorumluluğunu yaptığı, onlarla irtibatlı olduğu ve sık sık yurt dışına çıkarak astsubaylardan oluşan 4 kişilik grupla sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi.

24 AYRI MAHREM İMAMLA İRTİBATI VARMIŞ

Şüphelilerden Ahmet Ş.'nin (46), Zaman Gazetesi'nde işçi olarak çalıştığı, elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açtığı ve örgütün kapatılan okullarında veli kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Ahmet Ş.'nin 24 ayrı mahrem imamla irtibatı bulunduğu, örgütün öğrenci evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öne sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan örgütün GATA yapılanmasındaki askeri öğrenciler Gökhan E., Mustafa T. ve Muhammed İ.'nin ise mahrem imamlarla büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle görüştükleri tespit edildi.

Melikgazi C.'nin de örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya hesabında artırım yaptığı, örgüte yakınlığıyla bilinen bir derneğin yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve öğrenci evlerine maddi destek sağladığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ömer Faruk S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ
FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ
FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kıbrıs, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN KKTC ASKERİ MAHREM İMAMLAR SORUMLUSU, ASTSUBAYLARA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ - Son Dakika
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