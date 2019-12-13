FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edildiği belirtildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 41 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı
Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj

Son Dakika Haberleri
16:40 "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" Ödülü 3S Firuze Konakları'nın oldu. - Son Dakika Haber
16:40 Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı - Son Dakika Haber
16:38 CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki Açıklaması - Son Dakika Haber
16:36 Prof. Dr. Levent Eraslan'dan "Dijital Yayınların Güvenirliği" söyleşisi - Son Dakika Haber
16:33 Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika Haber
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:49:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]