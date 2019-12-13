FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edildiği belirtildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 41 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı
Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj

Son Dakika Haberleri
16:35 Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
16:34 Kupada centilmenlik ön planda tutuldu - Son Dakika
16:34 Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Son Dakika
16:34 Şanlıurfalı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Son Dakika
16:28 Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]