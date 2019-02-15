Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Komiserlerine Operasyon: 19 Gözaltı

Fetö'nün Komiserlerine Operasyon: 19 Gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 17'si ihraç 2'si aktif 19 polis gözaltına alındı.

Fetö'nün Komiserlerine Operasyon: 19 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 17'si ihraç 2'si aktif 19 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, silahlı örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları ile 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, yazılı sınavın soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca dağıtılması ve sınavda kopya çekildiği iddialarına yönelik Kahramanmaraş merkezli Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Manisa, Niğde, İzmir, Aydın'da operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 17'si ihraç komiser yardımcısı, 1'i aktif komiser yardımcısı, 1'i aktif polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 19 şahıstan 1'inin işlemleri Ankara'da yapılırken 18 zanlı Kahramanmaraş Adliyesine sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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