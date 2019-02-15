Fetö'nün Komiserlerine Operasyon: 19 Gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 17'si ihraç 2'si aktif 19 polis gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 17'si ihraç 2'si aktif 19 polis gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü
koordinesinde, silahlı örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları ile 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis
Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, yazılı sınavın soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca dağıtılması ve sınavda kopya çekildiği iddialarına yönelik Kahramanmaraş merkezli Osmaniye
, Hatay
, Gaziantep
, Adana
, Ankara
, Bursa
, İstanbul
, Manisa
, Niğde
, İzmir
, Aydın
'da operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 17'si ihraç komiser yardımcısı, 1'i aktif komiser yardımcısı, 1'i aktif polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 19 şahıstan 1'inin işlemleri Ankara'da yapılırken 18 zanlı Kahramanmaraş Adliyesine sevk edildi.
(Halil Koyun/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
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