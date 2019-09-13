FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında 20 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen...
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FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında 20 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:18 Kaynak: AA
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında 20 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
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