FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26...
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FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:21 Kaynak: AA
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan
'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
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