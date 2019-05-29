FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu
27 dakika önce
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:48
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan
'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
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