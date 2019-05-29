Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu
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FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu

27 dakika önce

FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu, System.String[]
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında, eski başkan Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:48 
Mustafa Kaplan, Ekonomi
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