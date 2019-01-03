Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Kozan İmamı" Hakkında Hapis İstemi

Fetö'nün "Kozan İmamı" Hakkında Hapis İstemi

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Nazım Söyler hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetö'nün
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Nazım Söyler hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Nazım Söyler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Nazım Söyler için "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "Kozan imamı" olarak görev yaptığı belirtildi.

Şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu farklı bir isim adı altında çalışır vaziyette, şifreli haberleşme sistemi olduğu bilinen FALCON isimli programın saptandığı anlatılan iddianamede, şüpheliye ait cihazda örgütün yayın kuruluşlarının da takip edildiği bildirildi.

İddianamede, sanığın, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılması istendi.

Nazım Söyler ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Adana'da görülen FETÖ/PDY davası kapsamında kırmızı bültenle aranan ve örgütün "Kozan imamı" olduğu iddia edilen Nazım Söyler, Osmaniye'de saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Adana, Kozan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı Avrupa Komisyonu, Coca Cola'nın Costa Coffee'yi Satın Almasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:55:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Kozan İmamı" Hakkında Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]