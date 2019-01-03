Fetö'nün "Kozan İmamı" Hakkında Hapis İstemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Nazım Söyler hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Nazım Söyler hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Tutuklu sanık Nazım Söyler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Nazım Söyler için "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "Kozan imamı" olarak görev yaptığı belirtildi.



Şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu farklı bir isim adı altında çalışır vaziyette, şifreli haberleşme sistemi olduğu bilinen FALCON isimli programın saptandığı anlatılan iddianamede, şüpheliye ait cihazda örgütün yayın kuruluşlarının da takip edildiği bildirildi.



İddianamede, sanığın, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılması istendi.



Nazım Söyler ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Adana'da görülen FETÖ/PDY davası kapsamında kırmızı bültenle aranan ve örgütün "Kozan imamı" olduğu iddia edilen Nazım Söyler, Osmaniye'de saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

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