Fetö'nün "Kripto Asker" Yapılanmasına Yönelik Operasyon
20 dakika önce
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.
Kahramanmaraş
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, İstanbul
ve Çanakkale
'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün sözde askeri öğrencilerinde sorumlu S.K. ile meslekten ihraç olan astsubay İ.C. ve görevinden istifa eden eski sağlıkçı astsubay M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:25 Kaynak: AA
Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis