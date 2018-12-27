Fetö'nün "Kripto Asker" Yapılanmasına Yönelik Operasyon
1 saat önce
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.
Kahramanmaraş
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 2 eski astsubay ile örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, İstanbul
ve Çanakkale
'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün sözde askeri öğrencilerinde sorumlu S.K. ile meslekten ihraç olan astsubay İ.C. ve görevinden istifa eden eski sağlıkçı astsubay M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: AA
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