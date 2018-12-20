Fetö'nün "Kripto Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma
1 saat önce
Mardin merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı.
Mardin
merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis
ekiplerince Mardin, İstanbul
, Ankara
, Erzurum
, Adana
, Ağrı
, Erzincan
, Eskişehir
, Hakkari
, Hatay
, Konya
, Sakarya
, Samsun
ve Şanlıurfa
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:15 Kaynak: AA
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