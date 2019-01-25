Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Kripto Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Kripto Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

3 saat önce

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Fetö'nün
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:14 Kaynak: AA

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