Fetö'nün "Kripto Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma
3 saat önce
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:14 Kaynak: AA
CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak
Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak
ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler