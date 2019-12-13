FETÖ'nün "kripto" üyeleri de cezasız kalmadı - Son Dakika
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FETÖ'nün "kripto" üyeleri de cezasız kalmadı

6 saat önce

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadeleri sonucunda, örgütün TSK'deki "kripto" üyeleri deşifre oldu ve bu kapsamda yargılanan sanıklar cezasız kalmadı.

FETÖ'nün

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadeleri sonucunda, örgütün TSK'deki "kripto" üyeleri deşifre oldu ve bu kapsamda yargılanan sanıklar cezasız kalmadı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturmasında 31 Ocak 2017'de gözaltına alınan M.Ö. ve 10 Mart 2017'de yakalanan A.Ş'nin, "FETÖ'nün Tekirdağ'da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşen 'abi'lerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları" şeklindeki ifadeleri, soruşturmaya farklı bir boyut kazandırdı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 100'ü mahrem imam 613 asker hakkında işlem yapıldı. Ankesör soruşturmasında haklarında işlem yapılanlardan 404'ü tutuklanırken, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan 209 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 200 kişinin ifadelerinden yola çıkan ekipler, farklı illerde bulunan 2 bin kişiyi de deşifre etti. Bu kapsamda tespit edilen 2 bin kişinin adı, ilgili illerin savcılıklarına gönderilerek, örgütün mahrem yapısı çökertilmiş oldu.

Ayrıca kripto yapı içerisinde yer alan ve haklarında kamu davası açılan 84 sanığa, 2 yıl 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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