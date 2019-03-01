Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Kripto Yapılanması'nın 8 Şüphelisi Etkin Pişmanlıktan Yararlandı

Fetö'nün 'Kripto Yapılanması'nın 8 Şüphelisi Etkin Pişmanlıktan Yararlandı

41 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'nün 'Kripto Yapılanması'nın 8 Şüphelisi Etkin Pişmanlıktan Yararlandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu, 7'si muvazzaf asker ile örgütün sözde sivil imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şüpheli muvazzaf askerler A.İ., A.K., M.K., O.K., S.A., T.K., V.D. ile örgütün sözde sivil imamı Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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