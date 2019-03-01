Fetö'nün 'Kripto Yapılanması'nın 8 Şüphelisi Etkin Pişmanlıktan Yararlandı
41 dakika önce
TEKİRDAĞ'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEKİRDAĞ'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki 'kripto yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu, 7'si muvazzaf asker ile örgütün sözde sivil imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şüpheli muvazzaf askerler A.İ., A.K., M.K., O.K., S.A., T.K., V.D. ile örgütün sözde sivil imamı Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:01 Kaynak: DHA
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