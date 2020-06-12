FETÖ'nün kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ'nün kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yurt genelinde 9 Haziran Salı günü yapılan operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:32 Kaynak: İHA
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