Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Operasyon

9 dakika önce

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Fetö'nün Kripto Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:05 Kaynak: AA

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