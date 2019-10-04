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FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

44 dakika önce

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 45'e yükseldi.

FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 45'e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheliden 9'u daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 45'e yükseldi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de, "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatmış, şüphelilerden 36'sı gözaltına alınmıştı.

Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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