FETÖ'nün kriptolu flaş belleği ABD'de çözülecek

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen şifreli dosya, çözülmesi için ABD'ye gönderilecek. Tüm çabalara rağmen çözümlenemeyen dosyanın içinde, FETÖ tarafından kamuya ve askeri kurumlara yerleştirilen başka kişilerin isimleri ve terör örgütüne dair birçok gizli bilginin bulunduğu tahmin ediliyor.



Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" isimli şifreli dosyanın bulunduğu flash bellekteki diğer dosyanın da çözümlenmesi için çalışmalar sürüyor.



Örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu tahmin edilen ve "Mazi"den 12 kat fazla yer kaplayan dosya, Türkiye'deki ilgili kuruluşlarda görevli uzmanlar tarafından açılamadı. ABD'ye gönderilecek bu dosyayı uzmanların çözmesi durumunda, terör örgütü tarafından yerleştirilen kripto elemanların hala yakalanmamış olanlarıyla, FETÖ'nün kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair bilgilere ulaşılacağı öngörülüyor.



Söz konusu dosyanın, terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programları ve benzer dosyalardan daha karmaşık bir şekilde kriptolandığı, anahtar kelime olmadan açılmasının çok zor olduğu öğrenildi.



Örgütün "insan kaynaklarından sorumlu imamı" olduğu belirtilen Necati Uysal'ın evinde yapılan aramalarda bulunan USB flash bellek içindeki dosyada, kamuya yerleştirildiği belirtilen yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşıldı. Terör örgütü içinde yapılan değerlendirme sonrasında kamuya yerleştirildiği belirlenen 500 kişi hakkında işlem yapılırken 1000 kişi hakkında incelemeler sürüyor.



Polis ekipleri, şifresini çözdükleri dosyada isimleri ortaya çıkarılan kişilere yönelik Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Birçok örgüt üyesini de gözaltına aldı. - BURSA