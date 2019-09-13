Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün kriptolu flaş belleği ABD'de çözülecek
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün kriptolu flaş belleği ABD'de çözülecek

1 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen şifreli dosya, çözülmesi için ABD'ye gönderilecek.

FETÖ'nün kriptolu flaş belleği ABD'de çözülecek, System.String[]

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen şifreli dosya, çözülmesi için ABD'ye gönderilecek. Tüm çabalara rağmen çözümlenemeyen dosyanın içinde, FETÖ tarafından kamuya ve askeri kurumlara yerleştirilen başka kişilerin isimleri ve terör örgütüne dair birçok gizli bilginin bulunduğu tahmin ediliyor.


Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" isimli şifreli dosyanın bulunduğu flash bellekteki diğer dosyanın da çözümlenmesi için çalışmalar sürüyor.


Örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu tahmin edilen ve "Mazi"den 12 kat fazla yer kaplayan dosya, Türkiye'deki ilgili kuruluşlarda görevli uzmanlar tarafından açılamadı. ABD'ye gönderilecek bu dosyayı uzmanların çözmesi durumunda, terör örgütü tarafından yerleştirilen kripto elemanların hala yakalanmamış olanlarıyla, FETÖ'nün kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair bilgilere ulaşılacağı öngörülüyor.


Söz konusu dosyanın, terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programları ve benzer dosyalardan daha karmaşık bir şekilde kriptolandığı, anahtar kelime olmadan açılmasının çok zor olduğu öğrenildi.


Örgütün "insan kaynaklarından sorumlu imamı" olduğu belirtilen Necati Uysal'ın evinde yapılan aramalarda bulunan USB flash bellek içindeki dosyada, kamuya yerleştirildiği belirtilen yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşıldı. Terör örgütü içinde yapılan değerlendirme sonrasında kamuya yerleştirildiği belirlenen 500 kişi hakkında işlem yapılırken 1000 kişi hakkında incelemeler sürüyor.


Polis ekipleri, şifresini çözdükleri dosyada isimleri ortaya çıkarılan kişilere yönelik Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Birçok örgüt üyesini de gözaltına aldı. - BURSA

Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş Bursaspor'a 5,5 milyonluk dev destek! Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün kriptolu flaş belleği ABD'de çözülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]