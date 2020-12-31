FETÖ'nün kritik isimleri yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün kritik isimleri yakalandı

31.12.2020 11:37
FETÖ'nün kritik isimleri yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kritik isimlerinden 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kritik isimlerinden 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan örgüt üyelerinden Kamil Bakum'un, helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopterden enkazından cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı davayı üstlenmesi için yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre; İstanbul polisi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün sözde avukatlardan sorumlu 'mahrem imam' diye tabir ettiği hücre sorumlusu Kamil Bakum'un Ümraniye'deki 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlendiğini tespit etti.

Gece söz konusu hücre evine yapılan operasyonda, Eşref Üstünova ve Kamik Bakum yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt evinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY'nn farklı zaman aralığında çekilmiş çok sayıda fotoğrafları ele geçirildi.

FETÖ/PDY üyeliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık suçlarından uzun zamandır aranan Kamil Bakum'un, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun içindeki helikopterin enkazından cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yürüten Mustafa Atalar'ı davayı üstlenmesi için yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Örgüt içinde sözde 'mahrem imam' olarak adlandırılan Kamil Bakum'un, Bank Asya, FET üyelerince kullanılan şifreli mesajlaşma programı ByLock ve kapatılan örgüte ait şirketlerde çalışma kaydı da olduğu tespit edildi. Muş, Gaziantep ve Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından ara Bakum'un, 2005-2011 yılı öncesinde örgütün sözde "Muş İl İmamı" olduğu, onun öncesinde de Ankara Beypazarı İlçesinde sözde mahrem imamlık yaptığı belirlendi. Ayrıca FETÖ/PDY içinde "Avukatlar yapılanmasının" sözde Gaziantep Bölge İmamı olduğu öğrenilen Kamil Bakum'un, terör örgütü mensubu avukatlardan toplanan "himmet paralarının" örgüte aktardığı kaydedilirken, 2015-2016 yıllarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Avukatlar Mahrem yapısının sözde güneydoğu imamı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce örgüt tarafından İstanbul'a "Avukatlar Mahrem yapısına" tayin edilen Bakun'un, FETÖ içinde oldukça aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. - İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün kritik isimleri yakalandı - Son Dakika


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