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FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

29.11.2021 12:07
FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY üyeliği suçundan öğretmenlikten ihraç edilen ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 'küçük bölge ablası' Sultan Yılmaz, yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY üyeliği suçundan öğretmenlikten ihraç edilen ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 'küçük bölge ablası' Sultan Yılmaz, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2016 yılında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında adli işlem yapılan ve KHK kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen Sultan Yılmaz'ın, Fatih Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Hakkında 7 yıl 6 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütünde 'Küçük bölge ablası' pozisyonunda olan Sultan Yılmaz, polis baskınıyla yakalandı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Sultan Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı - Son Dakika


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