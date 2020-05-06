FETÖ'NÜN KULELİ YAPILANMASI: GÜLEN VE 19 DOKTOR HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI. - Son Dakika

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte rapor düzenleyerek FETÖ/PDY mensubu olmayan öğrencilerin Kuleli Askeri Lisesi ile ilişkisinin kesilmesine neden olan doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 58 sayfalık fezlekede FETÖ/PDY'nin elebaşısı Fetullah Gülen örgüt yöneticisi olarak şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Diğer şüpheliler ise 12'si tutuklu olmak üzere 19 askeri doktor. Doktorlara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak", "Resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltiliyor.

2001-2007 YILLARINDA 150 KARACI OKULU BIRAKIRKEN 2008-2014 YILLARINDA BIRAKAN ÖĞRENCİ SAYISI 1922 OLDU

Örgütün Kara, Deniz ve Hava harp okullarında eziyet ve işkencelerle kendilerinden olmayan öğrencileri çeşitli eziyet ve işkence yöntemleriyle uzaklaştırmasına ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtilen fezlekede, "2001-2007 yılları arasında Kara Harp Okulu'ndan ayrılan toplam öğrenci sayısı 150 iken, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin hız kazandığı 2008 yılında 262, 2009 yılında 465, 2010 yılında 283, 2011 yılında 330, 2012 yılında 222, 2013 yılında 200 ve 2014 yılında ise 160, toplamda 1922 askeri öğrenci Kara Harp Okulu'ndan ayrılmak zorunda bırakılmıştır" denildi.

Kuruluş amacı pilot ve yardımcı pilot yetiştirmek olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2000-2006 yıllarında okuldan 71 öğrencinin ayrıldığı bilgisine yer verilen fezlekede, 2006-2014 yıllarında 780 öğrencinin okulu bırakmak zorunda kaldığı kaydedildi.

'KULELİ HAFİFTEN AĞIRA DOĞRU BİR KADROLAŞMA FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE FETÖ'NÜN KONTROLÜNE GİRMİŞTİR'

Fezlekeye konu soruşturmanı Kuleli Askeri Lisesi olduğu, bu lisenin 1845 yılında kurulduğu bilgisine yer verilen fezlekede, "Ülkemizin en güzide ve eski eğitim kurumlarından biri olmasına karşın hafiften ağıra doğru bir kadrolaşma faaliyeti çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar devam eden süreçte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hakimiyeti ve kontrolüne geçmiştir" denildi.

KULELİ'DEN MEZUN OLAN 33 ÖĞRENCİNİN SAHTE RAPORLARLA KARA HARP OKULU'NA GİRİŞLERİNİ ENGELLEMİŞLER

Fezlekede müşteki sıfatıyla yer alan 33 askeri öğrencinin Kuleli Askeri Lisesi'ne 2008 yılında eğitime başladıkları belirtilerek, 2013 yılı Haziran-Temmuz aylarında mezun edilerek Kara Harp Okulu'na doğrudan geçişi yapılması gereken bu öğrencilere 5 yıllık eğitim süresi içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu komutanlar tarafından verilen çeşitli disiplin cezaları, haklarında düzenlenen gerçeğe aykırı sağlık raporları nedeniyle Kara Harp Okulu'na geçişleri engellendiği belirtildi.

MAĞDUR ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ

Fezlekede mağdur öğrencilerin ifadelerine de yer verildi. Şikayetçi Furkan Şırlağancı ifadesinde, 2013 yılı Mayıs ayında 60-68 civarında askeri öğrenci ile birlikte muayeneye gittiklerini belirterek, 1.5 dakikalık muayene sonucu doktorun askeri öğrenci olamayacağına dair rapor verdiğini söyledi. Şırlağancı, "Bir kumpas olduğunu o tarihten itibaren anlamaya başladım. Çünkü bariz bir şekilde haksız bir şekilde disiplin cezaları verilip puanları düşürülen 50'ye yakın öğrenci birbirimizi tanıyorduk. Bunlar diğerlerinden ayrı bir şekilde muayeneye yollandığı için hakkımızda askeri öğrenci olamaz raporu verileceğini biliyorduk" dedi.

'KULELİ ASKERİ LİSESİ'NİN FETULLAHÇI ÇETENİN ÇİFTLİĞİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ...'

Şırlağancı, "Geriye dönük olarak yaptığım inceleme ve değerlendirmede, Kuleli Askeri Lisesi'nin bizlerin öğrenci olduğu dönemde adeta Fetullahçı çetenin çiftliği haline dönüştürüldüğünü ve kendilerinden olmayan tüm öğrencileri disiplin ve sonrasında sağlık kurulu raporlarıyla askeri öğrencilikten çıkarıldıklarını düşünüyorum" dedi.

Hakkında sahte sağlık raporu düzenlenen bir diğer müşteki öğrenci de Ömer Kılıçaslan. Kılıçaslan ifadesinde, muayene sonucu kendisine kalp yetmezliği, bel omurlarında açı sapması, göz ve alerji teşhisi konulduğunu, bu nedenle kendisine askeri öğrenci olamaz raporu verildiğini belirterek, "Aradan geçen 6 yıl boyunca herhangi bir kalp rahatsızlığı yaşamadım. Belirtilenin aksine bel ve sırtımla ilgili hiçbir şikayetim olmadı. Alerji ile ilgili hiçbir problemim yoktu. Hakkımda bu rapor nasıl düzenlenmiş hala anlayabilmiş değilim" dedi.

İfadesinde çeşitli bahanelerle kendisine sürekli disiplin cezaları verildiğini söyleyen müşteki öğrenci Abdülkadir Özpay, hakkında düzenlenen sahte psikolojik rapor sonrası bir hafta içinde okulla ilişkisinin kesildiğini söyledi. Özpay, şüpheli tabiplerin, Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ/PDY'nin tıbbi sacayağını oluşturduğunu belirterek, onlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Burak Berat, Kuleli Askeri Lisesi'nin son sınıfında iken "Mitral kalp yetmezliği" raporu sonucu okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, "Okul ile ilişiğim kesildikten sonra Trabzon Ahi Evren Kalp Hastanesi'ne giderek aynı durumu aktarıp muayene oldum. Sonuç olarak böyle bir hastalığımın olmadığı ile alakalı belgeyi tarafıma ibraz ettiler" dedi.

SAHTE RAPORCU DOKTOR GÜLEN'İ ZİYARETE GİDENLERE DANIŞMANLIK YAPMIŞ

33 mağdur öğrencinin Kuleli Askeri Lisesi'ne başlamadan önce sağlık kurulu tarafından detaylıca muayene edildiği, öğrencilerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı belirtilen fezlekede, öğrencilere ait raporlarda Sağlık Kurulu Başkanı olarak görev yapan şüpheli Hv. Tbp. Kıdemli Albay Erkan Bozkanat'ın FETÖ/PDY ile olan iltisak ve iltibası nedeniyle görevden çıkarıldığı, 2013 yılında Fetullah Gülen'i ziyarete gidenlere bizzat danışmanlık yaptığı ve silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

SAHTE PSİKİYATRİK RAPOR VEREN DOKTOR MART AYINDA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Fezlekede, öğrencilere sahte psikolojik rapor vererek okuldan uzaklaştırılmalarına neden olan şüpheli Hv. Tbp. Binbaşı Hüseyin Günay hakkında yakalama kararı bulunduğu sırada 3 Mart 2020 tarihinde örgüt üyesi bir kişinin aracında sahte kimlikle yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

20 NİSAN İTİBARİYLE 19 BİN 196 KİŞİNİN ORDUYLA İLİŞKİSİ KESİLMİŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ülkemiz için açık ve yakın bir milli güvenlik tehdidi olduğu belirtilen fezlekede, 15 Nisan 2020 itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 10 bin 5, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 bin 936, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 bin 41, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birliklerden 214 kişinin TSK ilişiğinin kesildiği, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında toplam 4 bin 196 personelin açığa alındığı, 1.566 personelin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Fezlekede ayrıca 27 Temmuz 2016 tarihinden 10 Mart 2019 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nda 4 bin 159, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 348 personelin ihraç edildiği belirtildi.

Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak örgüt yöneticisi sıfatıyla yer aldığı fezlekede, Gülen'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tabip olarak görev yapan değişik rütbedeki diğer şüphelileri örgütün izlediği taktik ve strateji doğrultusunda 33 öğrenci hakkında sahte rapor düzenlemeye azmettirdiği savunuldu.

GÜLEN'E ASKERİ CEZA İSTENDİ

Fezlekede Gülen'in resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme suçundan 34 kez, Askeri Ceza Kanunu 109/2 maddesinde düzenlenen 'astını suça azmettirme' suçundan 34 kez cezalandırılması istendi. Gülen için ayrıca 33 öğrencinin Kara Harp Okulu'na girişine engel olmak suçundan dolayı da "Cebir ve tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olmaya azmettirme" suçundan da 33 kez ceza talep edildi. Fezlekede 12'si tutuklu 19 şüpheli eski askeri doktorun, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak", "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları istendi.