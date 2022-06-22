Fetö'nün Kumpas Davalarını Yürütmekle Suçlananlar Hakim Karşısına Çıktı.

FETÖ'nün kumpas soruşturmalarını ve davalarını yürütmekle suçlanan eski hakim, savcı ve polisler hakkında 83'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan "Bu dava, söz konusu süreçte yaşanan olayların ortaya çıkması açısından son derece önemli" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kafes Eylem Planı, Poyrazköy ve amirallere suikast soruşturmalarında görev alan, aralarında FETÖ firarisi savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de olduğu 48 eski hakim, savcı ve polis hakkında 'gizliliği ihlal, iftira, suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, suçluyu kayırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma' suçlarından açılan dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı. Duruşma, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısında inşa edilen salonda yapıldı.

Poyrazköy davasının asker sanıklarının da aralarında bulunduğu 87 kişinin 'müşteki', Genelkurmay Başkanlığı'nın ise 'suç duyurusunda bulunan' olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün'ün yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandıktan sonra Silivri'ye götürüldüğü araçtaki görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 kişi sanık olarak bulunuyor.

Duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Bu dava, söz konusu süreçte yaşanan olayların ortaya çıkması açısından son derece önemli. Burada bir dönemin uygulamaları, bu uygulamalardan kaynaklı mağduriyetler davaya konu ediliyor. Temennimiz, bağımsız ve tarafsız bir yargılama çerçevesinde, ceza yargılamasının ana amacı olan maddi gerçek çerçevesinde adil bir yargılamanın gerçekleşmesi ve kamuoyu vicdanının tatmin olacağı biçimde bir sonucun ortaya çıkmasıdır" dedi.