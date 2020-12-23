FETÖ'nün kumpas davasında eski yüzbaşı Eren, beraat etti - Son Dakika

FETÖ'nün kumpas davasında eski yüzbaşı Eren, beraat etti

23.12.2020 19:59
FETÖ'nün kumpas davasında eski yüzbaşı Eren, beraat etti, System.String[]

FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından 'Atabeyler Davası'nda yargılanarak ceza alan eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren, yeniden yargılandığı davada, beraat etti.

FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından 'Atabeyler Davası'nda yargılanarak ceza alan eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren, yeniden yargılandığı davada, beraat etti.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 7'nci celsesine, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan tutuksuz yargılanan eski Pilot Yüzbaşı Murat Eren, avukatı Muhammed Sarıkaya ile katıldı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında, Eren'e askeri mahkemede yargılandığı sırada ceza veren heyetin FETÖ'den ihraç edildiğini anımsattı. Eren'e isnat edilen suça konu CD'nin üretilmiş olduğuyla ilgili delillerin dosyada bulunduğunu belirten savcı, sanığın beraatına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Sanık Eren, savunmasında 14 yılı aşkın süredir FETÖ kumpasıyla yargılandığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eren'i suçsuz bularak beraatine hükmetti.

AVUKATTAN YAZILI AÇIKLAMA Murat Eren'in avukatı Muhammet Sarıkaya, karar sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "2006 yılında tüm kumpas davalarında olduğu gibi isimsiz bir ihbar e-postası ile başlayan ve diğer kumpas davalarının bir provası niteliğinde olan Murat Eren hakkındaki davada, tüm zorluklara rağmen aldığımız yargılamanın yenilenmesi kararı neticesinde, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugünkü 7'inci celsesinde önceki savunmalarımız ve beyanlarımız doğrultusunda iddia makamının da beraat yönündeki mütalaası ile beraat kararını almış bulunmaktayız. Bu beraat kararıyla, müvekkilimin 2006 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinin ve almış olduğu cezaların tamamen FETÖ kumpası olduğu hukuki olarak ortaya konulmuş, her ne kadar geç gelen adalet, adalet olmasa da yüreklere bir nebze olsun su serpilmiştir" ifadelerini kullandı.  Sarıkaya, müvekkili hakkında açılan 3 kumpas davasından ikisinden beraat kararı aldığını, diğer dosyada da kısa sürede beraat kararı beklediklerini dile getirdi.  2006'DA YARGILANMAYA BAŞLADI

Eski Yüzbaşı Eren, 2006'da FETÖ'nün kumpas davalarından Atabeyler Davası'nda yargılanmış ve aldığı ceza Askeri Yargıtay'da onamıştı. Davanın FETÖ kumpası sonrası açıldığı ortaya çıkınca Eren, avukatı aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu. 2016'da bu talebi kabul edilen Eren'in yargılaması Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2018'de yeniden başlamıştı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Murat Eren, Yüzbaşı, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün kumpas davasında eski yüzbaşı Eren, beraat etti - Son Dakika


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