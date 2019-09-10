Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem abileri"ne operasyon
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FETÖ'nün "mahrem abileri"ne operasyon

39 dakika önce

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün mahrem abileri ne operasyon

Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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