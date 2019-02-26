Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Operasyon

Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Operasyon

1 saat önce

Kilis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Fetö'nün
Kilis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Hakkari ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, farklı rütbelerdeki 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:44 Kaynak: AA

Kilis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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