Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

1 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli illerinde ikisi muvazzaf astsubay, 7'si kapatılan askeri okullardan çıkarılma olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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