Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma
1 saat önce
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat
'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara
, İzmir
, Şırnak
, Ordu
ve Kocaeli
illerinde ikisi muvazzaf astsubay, 7'si kapatılan askeri okullardan çıkarılma olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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